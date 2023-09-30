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النيابة العامة الأمريكية توجه لمسؤول سابق اتهاما بسرقة الإقرارات الضريبية لترامب

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النيابة العامة الأمريكية توجه لمسؤول سابق اتهاما بسرقة الإقرارات الضريبية لترامب
AP Jae C. Hong
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وجه المدعون الفدراليون اتهاما إلى مسؤول سابق في هيئة الضرائب الأمريكية بسرقة الإقرارات المالية "لمسؤول حكومي رفيع المستوى"، قالت مصادر لـ"سي إن إن" إنه دونالد ترامب.

وحسب الوثائق القضائية، وجه الاتهام إلى المدعو تشارلز ليتلجون (38 عاما)، الذي كان متعاقدا مع خدمة العوائد الداخلية (المصلحة الضريبية في الولايات المتحدة) خلال الفترة بين 2018 و2020.

ويتهم ليتلجون بسرقة الإقرارات الضريبية "المتعلقة بالمسؤول العام A"، حسبما ورد في الوثائق التي لم تكشف عن اسم المسؤول.

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وقال مصدر مطلع على التحقيقات، لقناة "سي إن إن"، إن الحديث يدور عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويتهم ليتلجون كذلك بسرقة الإقرارات الضريبية "لآلاف المواطنين الأمريكيين الأكثر ثروة"، وتسريبها لمؤسسة إعلامية، لم يذكر اسمها في الوثائق القضائية.

ويشار إلى أن التسريبات حول الإقرارات المالية لترامب والأثرياء الأمريكيين، نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "بروبوبليكا" في 2020 و2021.

وقد يواجه تشارلز ليتلجون عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات في حال إدانته.

المصدر: "سي إن إن"

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