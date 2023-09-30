الرئيس الموريتاني: إفريقيا "تتوقع الكثير من فرنسا"

في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أن "إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا".

ورأى ولد الغزواني في المقابلة أن المشاعر المعادية لفرنسا التي تطورت في بعض البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، تُفسَّر "بتوقعات أعتبرها مفرطة، لدى بعض المجموعات السكانية الإفريقية تجاه بلد صديق تاريخيا"، على حد قوله.

وتابع: "إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا"، معتبرا أن المشاعر المعادية لباريس تعكس خصوصا "شعبوية خبيثة" لا تنفرد بها إفريقيا بل "يجري التعبير عنها في كل مكان في الكوكب" و"تُضخّمها شبكات التواصل الاجتماعي إلى حد كبير".

وقال الرئيس الموريتاني إن انسحاب فرنسا من النيجر "ليس فشلا ولا إذلالا"، متابعا: "لديها بلا شك سبب للمغادرة".

وبالرغم من أن 4 من بلدان مجموعة الخمس في منطقة الساحل (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي) شهدت مؤخرا انقلابات أو تغييرات على مستوى القيادة، إلا أن المنظمة التي أنشئت عام 2014 لمحاربة الإرهاب والتخلف "لم تمت"، حسبما أفاد به ولد الغزواني.

وأكمل: "هذه المنظمة التي أرأسها لا تزال قائمة..وحدها مالي خرجت منها حتى الآن"، لافتا إلى أن الأسباب وراء تأسيسها وهي "مكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة من أجل التنمية، تظل قائمة".

وأشار ولد الغزواني إلى أن "خروج مالي يطرح مشكلة"، لكنه دعا إلى "تجاوز" الخلافات "عبر الحوار"، موضحا أن "الوضع الحالي في منطقة الساحل عموما ليس جيدا بل إنه سيئ جدا وأن كل دول المنطقة تتعرض لضغوط بما في ذلك بلدي"، وفق ما ذكر.

كما تحدث عن تكثيف في أنشطة الجماعات الإرهابية "خصوصا أن قوات برخان الفرنسية لم تعد موجودة هنا ولا حتى تلك التابعة لبعثة مينوسما الأممية".

المصدر: "فرانس برس"