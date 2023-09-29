سفارة روسيا لدى ليبيا تعلق على التحذير الأمريكي لخليفة حفتر

علقت السفارة الروسية لدى ليبيا بسخرية على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة حذرت القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وغيره من القادة الليبيين من التقارب مع روسيا.

وقالت السفارة في تعليق على قناتها في "تلغرام": "واشنطن تواصل إمتاعنا. ضحكنا طوال المساء".

وفي وقت سابق يوم السبت، ذكرت قناة "الحدث" أن الولايات المتحدة أصدرت تحذيرا للقائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، وقادة آخرين في البلاد، مبدية عدم رغبتها في تقاربه مع روسيا. وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "نحذر حفتر، وغيره من القادة الليبيين من الاعتماد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وبحسب ممثل الإدارة الأمريكية: "يجب على القادة الليبيين أن يتحدوا خلال الأزمة". مضيفا أن واشنطن "على اتصال بالحكومة الليبية لتقديم الدعم".

وجاءت تصريحات ممثل البيت الأبيض، بعد زيارة حفتر لموسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

هذا وأفاد الجيش الوطني الليبي، خلال زيارة حفتر لروسيا أنه "أثناء الزيارة جرت مفاوضات بشأن التطورات في ليبيا، كما تم التطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر في الكرملين، يوم الخميس الماضي.

المصدر: RT