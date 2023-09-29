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السلطات السويدية تكلف الجيش بمساعدة الشرطة في بعض المهام مع تصاعد عنف العصابات

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السلطات السويدية تكلف الجيش بمساعدة الشرطة في بعض المهام مع تصاعد عنف العصابات
Globallookpress
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أعلنت السلطات في السويد اعتزامها تكليف جيش البلاد بتنفيذ بعض المهام لمساعدة الشرطة في أعقاب موجة جريمة غير مسبوقة.

وبهذا التكليف، تصبح مشاركة الجيش في مكافحة الجريمة خطوة غير عادية إلى حد بعيد بالنسبة للسويد، ما يسلط الضوء على خطورة عنف العصابات الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد هذا الشهر.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أولف كريسترسون أن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل كيف يمكن للقوات المسلحة والشرطة العمل معا.

وبين قائد الشرطة الوطنية أن ذلك لن يشمل قيام الجيش بأعمال الشرطة المباشرة.

جدير بالذكر أن عمليات إطلاق النار والتفجيرات تصاعدت في سبتمبر استثنائيا، وقد لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في الأيام الأخيرة في هجمات منفصلة يشتبه أنها على صلة بعصابات إجرامية.

المصدر: "أ ب"

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