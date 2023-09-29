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متحدث باسم البيت الأبيض: نحذر حفتر من التقارب مع روسيا

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متحدث باسم البيت الأبيض: نحذر حفتر من التقارب مع روسيا
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أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن قناة "الحدث" أن الولايات المتحدة حذرت القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، وقادة آخرين في البلاد، من التقارب مع روسيا.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "نحن (الإدارة الأمريكية) نحذر حفتر، وغيره من القادة الليبيين من الاعتماد على (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وبحسب ممثل الإدارة الأمريكية: "يجب على القادة الليبيين أن يتحدوا خلال الأزمة". مضيفا أن واشنطن "على اتصال بالحكومة (الليبية) لتقديم الدعم".

وجاءت تصريحات ممثل البيت الأبيض، بعد زيارة حفتر لموسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

هذا وأفاد الجيش الوطني الليبي، خلال زيارة حفتر لروسيا أنه "أثناء الزيارة جرت مفاوضات بشأن تطور الأحداث في ليبيا، كما تم التطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر في الكرملين، يوم أمس الخميس.

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المصدر: تاس 

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