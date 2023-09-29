تشبه "الانقراض".. تقرير حكومي يكشف كارثة ديمغرافية تصيب إيطاليا على مدى عقود

كشف تقرير المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) وجود تدهور ديمغرافي تشهده البلاد مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى تقليص عدد السكان إلى 58.1 مليون نسمة بحلول عام 2030.

ذكر تقرير "إستات" أن "التوقعات الجديدة بشأن المستقبل الديمغرافي للبلاد، والتي تم تحديثها حتى عام 2022، تظهر اتجاهات يصعب الاعتراض عليها، وإن كان ذلك في سياق لا يوجد فيه نقص في عناصر عدم اليقين. وعدد السكان المقيمين آخذ في التناقص".

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وأضاف تقرير المعهد الوطني أن "من المتوقع، تماشيا مع الاتجاهات التي ظهرت في البلاد في السنوات الـ8 الماضية، أن يشهد سيناريو التوقعات انخفاضا في عدد السكان المقيمين أيضا في السنوات الـ8 المقبلة: ليتراجع من 59 مليونا حتى الأول من يناير 2022 إلى 58.1 مليون نسمة عام 2030″، أي "بمتوسط ​​معدل تغير سنوي قدره -2 بالمئة".

كما أشارت المعطيات إلى أن "الانخفاض السكاني سيكون على المدى المتوسط أكثر حدّة: من 58.1 مليون إلى 54.4 مليون بين عامي 2030 و2050، بمتوسط ​​معدل تغير سنوي يساوي -3.3 بالمئة".

وتابع البيان أنه "على المدى الطويل، تُصبح عواقب الديناميات الديموغرافية المتوقّعة على إجمالي السكان أكثر بروزا".

وفي حسابات المعهد الوطني بخصوص الفترة بين 2050 و2080، سيبلغ إجمالي عدد السكان 45.8 مليون نسمة في عام 2080، وسيؤدي لخسارة إجمالية قدرها 13.2 مليون نسمة مقارنة باليوم.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية