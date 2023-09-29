وزير الدفاع الروسي ونظيره الجنوب سوداني يبحثان في مجالات التعاون العسكري

ناقش وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره من جنوب السودان، تشول ثون بالوك، خلال لقاء جمعهما في العاصمة موسكو اليوم الجمعة، خطوات تطوير مشاريع التعاون الواعدة في المجال العسكري.

وقالت الوزارة في بيان: "في 29 سبتمبر، عقد وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، اجتماعا مع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جمهورية جنوب السودان، الجنرال تشول ثون بالوك. وتم خلال اللقاء التعهد بالتعاون، ومناقشة المشاريع في قطاع الدفاع، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الإقليمي".

وأضافت الوزارة أن الطرفين أشارا إلى أهمية الشراكة بين الإدارتين العسكريتين في روسيا وجنوب السودان لضمان الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى، كما اتفقا على مزيد من الخطوات المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في المجال العسكري.

هذا وصرح وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان برنابا مريال بنجامين، اليوم الجمعة، أن بلاده طلبت من روسيا مساعدة إنسانية للاجئين القادمين من السودان، مشيرا إلى أن دعم برنامج الغذاء العالمي ليس كافيا.

هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل المباحثات مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير في موسكو يوم أمس الخميس، أنه لا يزال أمام روسيا وجنوب السودان الكثير للقيام به من أجل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووصل رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت، يوم الخميس في إطار زيارة رسمية لروسيا ليجري مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، ووضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول بالعاصمة موسكو.

المصدر: RT