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القيادة المركزية الأمريكية تعلن ضبط مئات الكيلوغرامات من المخدرات في بحر العرب (صور)

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القيادة المركزية الأمريكية تعلن ضبط مئات الكيلوغرامات من المخدرات في بحر العرب (صور)
AP
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أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي ضبط مئات الكيلوغرامات من مادتي الهيروين والحشيش المخدرتين في بحر العرب.

ونشرت القيادة المركزية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورتين للعملية، وقالت في بيانها: "قامت السفينة الحربية البريطانية لانكستر التي تقوم بدعم فرقة العمل المشتركة 150 بقيادة فرنسا حاليا بضبط حوالي 450 كغم من مادتي الهيروين والحشيش في بحر العرب حيث تقدر قيمة المخدرات المضبوطة بأكثر من 9.5 مليون دولار".

وأضافت القيادة أن "القوات البحرية المشتركة المكونة من 38 دولة ومقرها البحرين، ملتزمة بالعمل على وقف جميع الأنشطة الإجرامية والإرهابية من خلال ضمان حرية الملاحة والعمل على ضبط الخارجين عن القانون".

المصدر: RT

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