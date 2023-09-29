بوتين يستذكر لقاءاته مع الزعيم الراحل فيدل كاسترو

استرجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكرياته مع الزعيم الراحل فيدل كاسترو الذي حكم كوبا لنحو 50 عاما واصفا اياه بأنه ، كان يفكر في الناس في كل لحظة، ويعمل من اجل المصلحة العامة

وفي الكلمة التي ألقاها في المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أمريكا اللاتينية"، أشار بوتين إلى "المناضلين المخلصين من أجل العدالة والمساواة الاجتماعية في أميركا اللاتينية، من أمثال سلفادور الليندي، وإرنستو تشي جيفارا، وفيدل كاسترو.

وقد استقبل الجمهور أسماء هؤلاء المناضلين بتصفيق حار.

وقال بوتين معلقا على موجة التصفيق: يجب أن أقول إن هذا التصفيق في محله، ويليق بدور هؤلاء الأشخاص الذين ذكرتهم للتو.

وأضاف أنه يتذكر لقاءاته مع فيدل كاسترو، وكان هناك العديد منها.

"لقد كان متميزا، كما تعلمون.. هذا الرجل كان يفكر في الناس في كل ثانية، وليس في الكوبيين وحدهم. كان يفكر في كل أمريكا اللاتينية، كان يفكر في الجميع على هذا الكوكب.

وأضاف الرئيس الروسي: كان وعيه مشبعاً بضرورة تحقيق المصلحة العامة والعدالة. لقد كان شخصا فريدا من نوعه، وهو مثال للرجال الذين تصنعهم أمريكا اللاتينية".

فيدل كاسترو هو أحد قادة الحركة الثورية الكوبية، وشغل منصب رئيس مجلس وزراء كوبا من عام 1959 إلى عام 2008، وتوفي في عام 2016.

المصدر: ريا نوفوستي