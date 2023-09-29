الخارجية التركية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن السماح بارتكاب "عمل حقير" يستهدف أردوغان في السويد

أصدرت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة بيانا شديد اللهجة احتجت فيه على حرق نموذج للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحت حماية الشرطة السويدية، أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم.

وقالت الخارجية التركية في بيان بشأن "الإجراء الذي استهدف الرئيس التركي في السويد": "إننا ندين بأشد العبارات السماح بارتكاب "عمل حقير" يستهدف رئيسنا، بالقرب من سفارتنا (السفارة التركية) في ستوكهولم، اليوم الجمعة (29 سبتمبر)".



وأضاف البيان: "إن التوقعات الأساسية للمجتمع التركي هي أن تمنع السويد هذه الأعمال المهينة ضد مسؤولينا المنتخبين، والتي يتم تنفيذها بشكلٍ منهجي في البلد المذكور، وكذلك أن تمنع الأنشطة الدعائية المستمرة للمنظمات الإرهابية".

المصدر: RT