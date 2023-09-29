وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة يزورون مجمعا للصناعات العسكرية بمدينة تولا الروسية

زار وزراء دفاع بلدان رابطة الدول المستقلة مجمعا للصناعات العسكرية بمدينة تولا جنوبي موسكو اليوم، وتعرفوا على عدد من الأسلحة المستخدمة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ورافق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الوزراء الضيوف، الذين وصلوا إلى تولا لحضور اجتماع مجلس وزراء دفاع دول الرابطة.

وتعرف الوزراء ومرافقوهم من كبار القادة العسكريين على نماذج مختلفة من الأسلحة، منها أسلحة ثقيلة ومنظومات دفاع جوي وعربات مدرعة ونماذج من الأسلحة النارية والقنابل المستخدمة بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: RT