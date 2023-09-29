موسكو: نأمل بالمزيد من العمل المشترك مع كازاخستان بعيدا عن أي تأثير خارجي

أكدت الخارجية الروسية تعليقا على تصريح رئيس كازاخستان بالتزام أستانا بالعقوبات الغربية ضد روسيا، أنه تربط البلدين اتفاقات شراكة وتحالف استراتيجيين، بعيدا عن أي تأثير خارجي.

وأفادت الخارجية الروسية في بيانها: "نأمل بمواصلة العمل والتعاون بشكل فعال مع شركائنا من أجل منع التأثيرات الخارجية السلبية على العلاقات بين بلدينا، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي، وهو واسع النطاق للغاية ويعود بالفائدة على البلدين ويلبي مصالحهما".

وأضافت الوزارة: "ننطلق من حقيقة أن هناك مجموعة كاملة من الاتفاقات بين موسكو وأستانا تحدد علاقاتنا شراكة وتحالفا استراتيجيا وتشمل التعاون البناء في مجالات السياسة والأمن والتجارة والاستثمار وغيرها".

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وأكدت أن موسكو لا تتدخل في علاقات كازاخستان مع باقي الدول.

وأكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في حديث لوكالة Kazinform اليوم الجمعة، التزام بلاده التام بالتعاون الشامل مع روسيا.

كما أشار إلى أن كازاخستان مضطرة لمراعاة العقوبات المفروضة ضد روسيا، وهي على اتصال حول هذه القضية مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

يذكر أن توكاييف قد صرح في مؤتمر صحفي أمس الخميس مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن كازاخستان ملتزمة بالعقوبات ضد روسيا، ولا ينبغي أن يكون لدى برلين مخاوف في هذا الصدد.

المصدر: RT