 
مباشر

موسكو: نأمل بالمزيد من العمل المشترك مع كازاخستان بعيدا عن أي تأثير خارجي

أخبار العالم

موسكو: نأمل بالمزيد من العمل المشترك مع كازاخستان بعيدا عن أي تأثير خارجي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4s0

أكدت الخارجية الروسية تعليقا على تصريح رئيس كازاخستان بالتزام أستانا بالعقوبات الغربية ضد روسيا، أنه تربط البلدين اتفاقات شراكة وتحالف استراتيجيين، بعيدا عن أي تأثير خارجي.

وأفادت الخارجية الروسية في بيانها: "نأمل بمواصلة العمل والتعاون بشكل فعال مع شركائنا من أجل منع التأثيرات الخارجية السلبية على العلاقات بين بلدينا، بما في ذلك التعاون التجاري والاقتصادي، وهو واسع النطاق للغاية ويعود بالفائدة على البلدين ويلبي مصالحهما".

وأضافت الوزارة: "ننطلق من حقيقة أن هناك مجموعة كاملة من الاتفاقات بين موسكو وأستانا تحدد علاقاتنا شراكة وتحالفا استراتيجيا وتشمل التعاون البناء في مجالات السياسة والأمن والتجارة والاستثمار وغيرها".

إقرأ المزيد
توكاييف يؤكد التزام كازاخستان التام بالتعاون مع روسيا
توكاييف يؤكد التزام كازاخستان التام بالتعاون مع روسيا

وأكدت أن موسكو لا تتدخل في علاقات كازاخستان مع باقي الدول.

وأكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في حديث لوكالة Kazinform اليوم الجمعة، التزام بلاده التام بالتعاون الشامل مع روسيا.

كما أشار إلى أن كازاخستان مضطرة لمراعاة العقوبات المفروضة ضد روسيا، وهي على اتصال حول هذه القضية مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

يذكر أن توكاييف قد صرح في مؤتمر صحفي أمس الخميس مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن كازاخستان ملتزمة بالعقوبات ضد روسيا، ولا ينبغي أن يكون لدى برلين مخاوف في هذا الصدد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا