قال زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بوليفر إن العالم يعتبر رئيس الوزراء جاستن ترودو مهرجا بسبب الفضيحة المرتبطة بزيارة النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا إلى البرلمان.

جاء ذلك في حديث بوليفر إلى البرلمان الكندي، والذي تابع: "ينظر إلى رئيس الوزراء على أنه مهرج على المسرح العالمي. سواء ألقي اللوم عليه أو على رئيس البرلمان الليبرالي لأنه دعا نازيا إلى مجلس العموم، فإننا نتفق جميعا على أن الأمر استغرق 5 أيام حتى يعتذر. وبدلا من الدفاع عن سمعة كندا المتضررة، كان ترودو قلقا بشأن سمعته".

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وكان ترودو، في وقت سابق، قد اعتذر عن "الخطأ الفادح" في تكريم نازي أوكراني عجوز (98 عاما) خدم في الفرقة الأوكرانية الأولى، المعروفة باسم فافن غرينادير الرابعة عشرة، التي خدمت تحت قيادة النازيين في الحرب العالمية الثانية.

وتسببت دعوة النازي الأوكراني في استقالة رئيس المجلس أنتوني روتا، وتسببت في إحراج كبير للحكومة الكندية، وتوالت ردود الأفعال حيث بدأت بولندا في السعي إلى تسليم ياروسلاف هونكا إليها بوصفه من بين الذين أجرموا في حق الشعب البولندي.

المصدر: نوفوستي