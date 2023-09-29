فنزويلا.. اقتحام "سجن 5 نجوم" بقوة من 11 ألف عنصر (صور + فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا من داخل سجن "5 نجوم" في فنزويلا، وصدمة القوات الأمنية على ما عثرت عليه بالداخل.

وسيطرت السلطات الفنزويلية على السجن الواقع في منطقة توكورون بولاية أراغوا في 21 سبتمبر 2023.

وكشفت صور جديدة أن السجن الفنزويلي الذي تم بناؤه تحت حكم عصابة Tren de Aragua وهي أقوى عصابة في البلاد كان عبارة عن مدينة صغيرة مكتملة بحديقة حيوانات ومسبح وملهى ليلي وحتى ملعب للأطفال، وفيه كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمخدرات.

Venezuelan government deployed 11,000 forces to regain control of Tocoron prison from the notorious gang Tren de Aragua.



The prison had been transformed into a mini-city featuring a zoo, a club, and a pool. Gang leader Héctor 'Niño' Guerrero reportedly escaped before the raid. pic.twitter.com/0DISA1QRUC — BoreCure (@CureBore) September 21, 2023

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12548545/Pictured-Inside-Venezuelan-prison-criminal-gangs-pool-zoo-nightclub-kids-playground-11-000-troops-sent-reclaim-control-cartels.html?ito=link_share_article-image-share#i-38cd3ffcde2d4752

وقالت السلطات الفنزويلية، إنها سيطرت على سجن يأوي عصابة قوية ذات امتداد دولي، في عملية كبيرة شارك فيها 11 ألف عنصر بالأمن.

Venezuela regains control of Tocoron prison in Aragua State, which had been under the control of the powerful Tren de Aragua criminal gang who built luxury amenities like pool, restaurant and a mini zoo for themselves in the prison environment. pic.twitter.com/x010b2e8os — Funny News Hub (@Funnynewshub) September 24, 2023

CNN

CNN

وأنشأت العصابة أكواخا صغيرة يعيش فيها بعض الأعضاء مع عائلاتهم ويتاح لهم الوصول إلى القنوات الفضائية والإنترنت، وتضم حديقة الحيوانات النمور والأسود والتماسيح.

Gobierno de Venezuela desmantela grupo criminal



El Gobierno de Venezuela ha desmantelado de forma definitiva la organización criminal transnacional conocida como el 'Tren de Aragua' en la cárcel de Tocorón. pic.twitter.com/FHZQFWyvkA — RT en Español (@ActualidadRT) September 25, 2023

وللعصابة ملهى ليلي خاص بها، اسمه "طوكيو"، ومطعم كان السجناء يتناولون فيه العشاء مع زوارهم. وهناك أيضا ملعب للبيسبول، وغرفة تجري فيها أنشطة المقامرة، وغرفة أخرى حيث يقوم النزلاء بتعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى حوض سباحة تحت الأرض يقع بجوار منطقة لعب للأطفال.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12548545/Pictured-Inside-Venezuelan-prison-criminal-gangs-pool-zoo-nightclub-kids-playground-11-000-troops-sent-reclaim-control-cartels.html?ito=link_share_article-image-share#i-beafc2911f95b50e

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12548545/Pictured-Inside-Venezuelan-prison-criminal-gangs-pool-zoo-nightclub-kids-playground-11-000-troops-sent-reclaim-control-cartels.html?ito=link_share_article-image-share#i-203082914b8a6556

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12548545/Pictured-Inside-Venezuelan-prison-criminal-gangs-pool-zoo-nightclub-kids-playground-11-000-troops-sent-reclaim-control-cartels.html?ito=link_share_article-image-share#i-5e15c0fc8a388e7f

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12548545/Pictured-Inside-Venezuelan-prison-criminal-gangs-pool-zoo-nightclub-kids-playground-11-000-troops-sent-reclaim-control-cartels.html?ito=link_share_article-image-share#i-8a6d21c669386bf0

المصدر: CNN + "ديلي ميل"