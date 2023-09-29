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فنزويلا.. اقتحام "سجن 5 نجوم" بقوة من 11 ألف عنصر (صور + فيديو)

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فنزويلا.. اقتحام
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا من داخل سجن "5 نجوم" في فنزويلا، وصدمة القوات الأمنية على ما عثرت عليه بالداخل.

وسيطرت السلطات الفنزويلية على السجن الواقع في منطقة توكورون بولاية أراغوا في 21 سبتمبر 2023.

وكشفت صور جديدة أن السجن الفنزويلي الذي تم بناؤه تحت حكم عصابة Tren de Aragua وهي أقوى عصابة في البلاد كان عبارة عن مدينة صغيرة مكتملة بحديقة حيوانات ومسبح وملهى ليلي وحتى ملعب للأطفال، وفيه كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمخدرات.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12548545/Pictured-Inside-Venezuelan-prison-criminal-gangs-pool-zoo-nightclub-kids-playground-11-000-troops-sent-reclaim-control-cartels.html?ito=link_share_article-image-share#i-38cd3ffcde2d4752

وقالت السلطات الفنزويلية، إنها سيطرت على سجن يأوي عصابة قوية ذات امتداد دولي، في عملية كبيرة شارك فيها 11 ألف عنصر بالأمن.

فنزويلا.. اقتحام
CNN
فنزويلا.. اقتحام
CNN

وأنشأت العصابة أكواخا صغيرة يعيش فيها بعض الأعضاء مع عائلاتهم ويتاح لهم الوصول إلى القنوات الفضائية والإنترنت، وتضم حديقة الحيوانات النمور والأسود والتماسيح.

وللعصابة ملهى ليلي خاص بها، اسمه "طوكيو"، ومطعم كان السجناء يتناولون فيه العشاء مع زوارهم. وهناك أيضا ملعب للبيسبول، وغرفة تجري فيها أنشطة المقامرة، وغرفة أخرى حيث يقوم النزلاء بتعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى حوض سباحة تحت الأرض يقع بجوار منطقة لعب للأطفال.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12548545/Pictured-Inside-Venezuelan-prison-criminal-gangs-pool-zoo-nightclub-kids-playground-11-000-troops-sent-reclaim-control-cartels.html?ito=link_share_article-image-share#i-beafc2911f95b50e
https://www.dailymail.co.uk/news/article-12548545/Pictured-Inside-Venezuelan-prison-criminal-gangs-pool-zoo-nightclub-kids-playground-11-000-troops-sent-reclaim-control-cartels.html?ito=link_share_article-image-share#i-203082914b8a6556
https://www.dailymail.co.uk/news/article-12548545/Pictured-Inside-Venezuelan-prison-criminal-gangs-pool-zoo-nightclub-kids-playground-11-000-troops-sent-reclaim-control-cartels.html?ito=link_share_article-image-share#i-5e15c0fc8a388e7f
https://www.dailymail.co.uk/news/article-12548545/Pictured-Inside-Venezuelan-prison-criminal-gangs-pool-zoo-nightclub-kids-playground-11-000-troops-sent-reclaim-control-cartels.html?ito=link_share_article-image-share#i-8a6d21c669386bf0

المصدر: CNN + "ديلي ميل"

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