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هنغاريا تعتزم شراء 44 دبابة من نوع "ليوبارد" من ألمانيا

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هنغاريا تعتزم شراء 44 دبابة من نوع
Legion-Media Scanpix
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أعلن وزير الدفاع الهنغاري كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي أن هنغاريا ستشتري من ألمانيا 44 دبابة من نوع "ليوبارد 2A7"، ستلتحق بلواء دروع لحلف الناتو.

وقال سالاي بوبروفنيتسكي في ختام زيارته لمصنع دفاعي في ميونيخ بألمانيا، يوم الخميس، إن "هنغاريا طلبت 44 آلية عالية التكنولوجيا من نوع "ليوبارد 2A7"، ستنضم إلى لواء ثقيل مشكل من قبل الناتو، ويضمن أمن هنغاريا".

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وأشار إلى أن هنغاريا ستشتري من ألمانيا معدات عسكرية أخرى أيضا، مضيفا أن "السلام يتطلب قوة، ونحن سنواصل العمل".

وكانت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية قد أفادت في وقت سابق بأن هنغاريا تعتزم أن تكون الدولة الأولى التي ستشتري أحدث الدبابات الألمانية من نوع "Panther KF51" التي تنتجها شركة "راينميتال".

المصدر: تاس

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