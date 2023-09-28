تحذير قاتم وخطير ونادر يطلقه بايدن بشأن "تهديد جوهر الأمة" في أمريكا

أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن تحذيرا قاتما وخطيرا بشأن مصير الديمقراطية الأمريكية مهاجما الجمهوري دونالد ترامب مباشرة، وقال إن أيديولوجية الأخير والمحافظين "تهدد جوهر أمتنا".

واعتبر الرئيس بايدن، فيما بدأت حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، تتخذ بعدا جديدا مجددا، أن "الديموقراطيات لا تموت بالضرورة بقوة السلاح. فهي يمكن أن تموت عندما يلتزم الناس الصمت، عندما لا يتحرك الناس أو عندما لا يدينون الهجمات على الديموقراطية".

إقرأ المزيد

وأضاف: "عندما يكون الناس مستعدين للتخلي عن أغلى ما لديهم لأنهم يعانون الإحباط وخيبة الأمل والتعب والشعور بالإقصاء".

وفي خطوة نادرة، سمّى بايدن خصمه في خطابه، مقتبسا مقتطفات من تصريحات ترامب. وقال: "ترامب يقول إن الدستور أعطاه الحق في فعل ما يريد بصفته رئيسا". منددا بهذه "النظرية الخطيرة"، مهاجما في الوقت نفسه خصمه لنشره "نظريات مؤامرة" ورغبته في "تقسيم" البلاد.

واعتبر أن سلفه "لم يكن يسترشد الدستور أو الشعور بالواجب أو احترام مواطنيه، بل استرشد الانتقام والضغينة".

كما اقتبس بايدن عبارة أطلقها ترامب في مارس خلال مؤتمر للحزب الجمهوري عندما قال "سأنتقم لكم".

إقرأ المزيد

وعبّر بايدن خصوصا عن سخطه حيال "الصمت المطبق" للجمهوريين بعد التصريحات "البغيضة" التي أطلقها ترامب ضد رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي.

وكان ترامب قد اعتبر أن ميلي ارتكب خيانة، مشدّدا على أن فعلا كهذا كان يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام.

المصدر: أ ف ب