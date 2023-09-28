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ترامب يقاضي عميلا سابقًا في MI6 بعد اتهامه بالتواطؤ مع روسيا

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ترامب يقاضي عميلا سابقًا في MI6 بعد اتهامه بالتواطؤ مع روسيا
Legion-Media
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رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ضابط المخابرات البريطاني السابق كريستوفر ستيل ذي الصلة بتحقيق فاشل في علاقة بين ترامب وروسيا.

وحسبما ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية نقلا عن وثائق المحكمة وبعد الانتخابات الرئاسية عام 2016، قامت السلطات الأمريكية، بالاعتماد على ملف ستيل، بالتحقيق في رواية "تواطؤ" ترامب مع روسيا، لكنها في النهاية لم تتمكن من إثبات أي شيء.

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وقالت الصحيفة: "الرئيس الأمريكي السابق قرر رفع دعوى قضائية لحماية بيانات شركة الاستشارات "أوربيس بيزنس إنتيليجنس" ومؤسسها كريستوفر ستيل.

يشار إلى أن الجلسة الأولى ستبدأ في 16 أكتوبر الجاري. ومن غير المتوقع أن يحضر ترامب.

المصدر: ريا نوفوستي

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