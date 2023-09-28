رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعتبر الضفة "تهديدا لأوروبا" ومسؤول في الناتو يتفقد "فرقة غزة"

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن هناك أهمية كبيرة لشرح "التهديدات الإقليمية في أوروبا بدءا بإيران وحتى في الضفة الغربية".

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، روب باور شارك مع رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي في ندوات استراتيجية واستخبارية وعملياتية تناولت التهديدات الإقليمية والتعاون القائم بين الجيش الإسرائيلي وحلف الناتو.

وأضاف البيان باور تفقد فرقة غزة، حيث تلقى "إحاطة أمنية معمقة" من قائد الفرقة.

وقال هرتسي هاليفي: "هناك أهمية كبيرة لشرح التهديدات الإقليمية في أوروبا بدءا بإيران وحتى الإرهاب في الضفة الغربية، حيث يعتبر ذلك بمثابة مهمة وطنية.. الشراكة الاستراتيجية بين جيش الدفاع وحلف الناتو تعتبر أساسا للاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، والتعاون الملموس يقود إلى تحقيق انجازات عملياتية كبيرة".

بدوره أوضح رئيس اللجنة العسكرية روب باور أن: "التعاون بين حلف الناتو وإسرائيل يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الإقليمي وفي أوروبا والشرق الأوسط، حيث شهد هذا التعاون زيادة ملموسة في العام الأخير.. معا سنتمكن من التغلب على تحديات أمنية عديدة".

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المصدر: وكالات