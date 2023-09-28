مجلس الأمن القومي التركي يعلن وجهة نظر أنقرة حول "السلام الدائم" في جنوب القوقاز

أعلن مجلس الأمن القومي التركي مواصلة أنقرة جهودها لضمان السلام بجنوب القوقاز، وأنه تم تذكير الأطراف وخاصة أرمينيا بأن طريق السلام الدائم لا يفتح إلا عبر تحقيق وحدة أراضي أذربيجان.

أكد مجلس الأمن القومي التركي في بيان له، اليوم الخميس، مواصلة أنقرة دعم الجهود الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار الدائمين في منطقة جنوب القوقاز.

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وقال في البيان إنه تم تذكير الأطراف وخاصة أرمينيا، بأن الطريق إلى السلام الدائم لا يمكن فتحه إلا من خلال تحقيق وحدة أراضي أذربيجان غير المشروط.

هذا وقد وقع رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها مرسوما بحل كافة المؤسسات الحكومية في الجمهورية حتى 1 يناير 2024، وجاء في المرسوم: "حل جميع مؤسسات الدولة والمنظمات الخاضعة لتبعيتها الإدارية حتى 1 يناير 2024، لتنتهي جمهورية قره باغ (آرتساخ) من الوجود".

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يوم 23 سبتمبر، إنه بعد العملية الأذرية العسكرية في إقليم قره باغ الجبلي، ولدت ظروف أكثر ملاءمة لعقد معاهدة سلام بين باكو ويريفان.

المصدر: وكالات