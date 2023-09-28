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الأسطول الخامس الأمريكي: زوارق إيرانية وجّهت الليزر على مروحيتنا وهي تحلق في الخليج

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الأسطول الخامس الأمريكي: زوارق إيرانية وجّهت الليزر على مروحيتنا وهي تحلق في الخليج
Globallookpress
طائرة يصيبها نظام الليزر LaWS أثناء تدريبات للبحرية الأمريكية وسيتم نشره في الخليج
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أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أن زوارق تابعة للقوات الإيرانية أطلقت أشعة ليزر على مروحية أمريكية أثناء تحليقها في أجواء الخليج.

وجاء في بيان القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية - الأسطول الخامس: "قامت زوارق إيرانية بإطلاق أشعة ليزر على مروحية أمريكية أثناء طيرانها في الأجواء الخليجية".

وأضاف: "سلوك البحرية الإيرانية هذا ليس سلوك قوة بحرية محترفة، وسنواصل الطيران والإبحار بما يسمح به القانون الدولي مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي".

في 18 أغسطس الماضي، قال نائب قائد عمليات الدفاع الجوي في إيران، أمير رضا حاج، إن رادارات الجيش رصدت طائرات من طراز F-35  فوق مياه الخليج خلال الأسبوع الماضي.

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وأضاف: "منذ اللحظة التي أقلعت فيها، تم تعقبها بالكامل بواسطة راداراتنا. جميع الرادارات الموجودة في جنوب البلاد تابعت هذه الطائرات على الفور".

وجاءت تلك التصريحات بعد أيام على إعلان الأسطول الخامس الأمريكي عن وصول أكثر من 3000 جندي أمريكي إلى البحر الأحمر على متن سفينتين حربيتين.

المصدر: RT + وكالات

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