"غلوب آند ميل": هاكرز موالون للهند يهاجمون الموقع الإلكتروني للقوات الكندية

أفادت صحيفة "غلوب آند ميل" نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكندية، دانييل لو بوثيلييه، بأن هاكرز من الهند هاجموا المواقع الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الكندية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن دانييل لو بوثيلييه: "هاجم هاكرز هنود الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الكندية، وأعلنت مجموعة الهاكرز Indian Cyber ​​Force مسؤوليتها عن ذلك".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن "مصدر الويب منفصل ومعزول، عن المواقع الحكومية ومواقع وزارة الدفاع الكندية، التي يمكن الوصول إليها بشكل عام، وكذلك عن الشبكات الداخلية".

Pro-India hackers claimed responsibility for a cyberattack that temporarily disabled the website of the Canadian Armed Forces on Sept 27.



The Indian Cyber Force hacking group shared screenshots of the website being taken down on Telegram and X.#Worldhttps://t.co/fhg3YANIem — The Wire (@thewire_in) September 28, 2023

وأشارت الصحيفة إلى أن" مجموعة الهاكرز الموالية للهند Indian Cyber ​​Force، نشرت لقطات في صفحتها على منصة إكس وفي قناتها على التليغرام، أعلنت فيها مسؤوليتها عن الهجوم".

وتشهد العلاقات الهندية الكندية توترات بعد الإعلان الكندي المفاجئ الذي ألمح إلى تورط نيودلهي في مقتل زعيم السيخ المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار، بإطلاق النار عليه في 18 يونيو.

كما أعلنت الحكومة الكندية في وقت سابق، أنها طردت دبلوماسيا هنديا لاشتباهها بعلاقته باغتيال زعيم السيخ في غرب كندا في يونيو الماضي، ما دفع نيودلهي للرد عبر إصدار أمر لدبلوماسي كندي بالمغادرة.

وشددت نيودلهي على أن لا علاقة لها بعملية القتل، مؤكدة أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي "رفض كليا" التهمة عندما طرحها ترودو في وقت سابق. كما قالت وزارة الخارجية الهندية إن "الاتهامات بشأن ضلوع الحكومة الهندية في أي عمل عنفي في كندا سخيفة".

وأكدت وزارة الخارجية الهندية أنها تشعر بالقلق على سلامة مواطنيها في كندا بسبب "جرائم الكراهية والعنف الإجرامي المتغاضى عنها سياسيا". وحذرت مواطنيها، من زيارة مناطق من كندا.

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المصدر: RT + صحيفة "غلوب آند ميل"