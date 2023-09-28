لمكافحة "السياحة المفرطة".. أمستردام تعتزم فرض أعلى ضريبة سياحية في الاتحاد الأوروبي

كشفت وسائل الإعلام الهولندية أن سلطات أمستردام تعتزم زيادة الضريبة السياحية في عام 2024 من أجل مكافحة "السياحة المفرطة" في المدينة، مما سيجعلها الأعلى في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما نقلته صحيفة Dutch News عن عضو مجلس مدينة أمستردام المسؤول عن الشؤون المالية، هيستر فان بورين، فإن ضريبة الفنادق سترتفع العام المقبل إلى 12.5% من تكلفة الغرفة الفندقية، بمقابل 7% حاليا، ما يعني أن السائحين سيدفعون الآن ضريبة متوسطة قدرها 22 يورو في الليلة مقابل غرفة تكلف 175 يورو في الليلة.

كما ستقوم سلطات أمستردام أيضا برفع الضريبة على ركاب السفن السياحية المقيمين في ميناء المدينة، "في العام المقبل سيدفعون 11 يورو بدلا من 8 يورو"، وفي المجمل، تتوقع المدينة أن تجني حوالي 65 مليون يورو من ضرائب السياحة.

وكما أوضح فان بورين، لن تضطر المدينة من خلال زيادة ضريبة السياحة إلى زيادة تكلفة الخدمات المختلفة للسكان المحليين. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الإدارة المحلية أن تساعد الضريبة المرتفعة على مكافحة "السياحة المفرطة" في المدينة.

وفي يوليو الماضي، وافق مجلس مدينة أمستردام على اقتراح حظر السفن السياحية "الملوثة" كجزء من مبادرة المدينة لمكافحة "السياحة المفرطة".

واعتبارا من 2024 فصاعدا، لن يتم السماح للحافلات السياحية بدخول وسط أمستردام، حسبما أعلن مسؤولون هولنديون مؤخرا، مستشهدين بمشاكل تتعلق بالازدحام وسلامة المشاة وخطر الإضرار بالبنية التحتية التاريخية للمدينة، مشيرين إلى أن ما يصل إلى 450 حافلة سياحية تتسبب في ازدحام شوارع القنوات الضيقة في أمستردام يوميا، وتترك الكثير منها محركاتها دائرة وتنفث الدخان بينما يجوب السياح المناطق القريبة الخلابة.

وسوف يتحتم على الحافلات السياحية التي تزن 5.7 أطنان أو أكثر أن تتوقف خارج وسط المدينة في المستقبل، وبالتالي سوف يتحتم على الركاب الذين يسعون إلى دخول المدينة الانتقال إلى وسائل النقل العام.

المصدر: RT