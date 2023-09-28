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اندلاع حريق في مصنع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية شمالي طهران (صور + فيديوهات)

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اندلاع حريق في مصنع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية شمالي طهران (صور + فيديوهات)
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أفاد مراسلنا في إيران اليوم الخميس، باشتعال النيران في مصنع بطاريات تابع لوزارة الدفاع الإيرانية شمالي طهران.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن رجال الإطفاء عملوا على إطفاء الحريق، دون الإبلاغ عن إصابات أو ضحايا.

اندلاع حريق في مصنع تابع لوزارة الدفاع الإيرانية شمالي طهران (صور + فيديوهات)

والأسبوع الماضي، أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية باندلاع حريق في أحد مستودعات صناعة البطاريات التابعة لهيئة تطوير موارد الطاقة في وزارة الدفاع شمال شرقي طهران أيضا.

المصدر: RT

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