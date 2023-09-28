حظر بيع الكحول بالمحطة الأمريكية في القطب الجنوبي بعد فضيحة جنسية

أفادت "أسوشيتد برس" بأن العاملين في محطة ماك موردو الأمريكية الرئيسية في القطب الجنوبي لن يتمكنوا من شراء الكحول في حانة المحطة، بعد حظر بيع الخمور هناك على خلفية فضيحة جنسية.

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وقالت الوكالة إنه وفقا للقواعد الجديدة سيكون بإمكان عاملي المحطة شراء المشروبات الغازية فقط في الحانة، مذكرة أنه قبل هذه التغيرات كان بإمكانهم شراء ما يصل إلى 18 علبة من البيرة أو 3 زجاجات من النبيذ كل أسبوع.

وتم إدخال هذه التغييرات بسبب المخاوف الخاصة بازدياد عدد الجرائم الجنسية في ماكموردو.

وأبلغت بعض النساء في المحطة بأن أصحاب العمل يتجاهلون بلاغاتهن عن تعرضهن للتحرش أو الاعتداء الجنسي وفي بعض الحالات بسبب الكحول.

ونقلت الوكالة عن الرئيسة التنفيذية للعمليات في صندوق العلوم الوطني كارين مارونغيل قولها: "لن نشعر بالهدوء حتى نثق في أن كل فرد في مجتمع القطب الجنوبي يشعر بالأمان ويتلقى الدعم".

ونشر صندوق العلوم الوطني تقريرا في عام 2022 أعلن فيه أن 59% من النساء تعرضن للتحرش في منطقة القطب الجنوبي، في حين قال 72% من النساء إن مثل هذا السلوك يعتبر مشكلة بالنسبة لهن.

وأجرت وكالة "أسوشتد برس" في أغسطس الماضي تحقيقا مستقلا وأفادت بوقوع عدد كبير من حالات التحرش الجنسي في محطة ماك موردو.



المصدر: تاس