الكرملين ليريفان: من الصعب فهم المحكمة الجنائية الدولية والاعتراف بقراراتها

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف تعليقا على مقترح أرمينيا الاتفاق مع روسيا لحل خلاف اعتراف يريفان بالمحكمة الجنائية الدولية، إنه من الصعب فهم هذه المحكمة ونظام روما الأساسي.

وأضاف بيسكوف: "تعلم أرمينيا جيدا أننا لسنا من المشاركين في نظام روما الأساسي، وتدرك جيدا أنه من الصعب استيعاب القرار المتخذ على أساس هذا النظام الأساسي. نحن نعلم تماما أن سلطات أرمينيا تعرف ذلك بالمطلق".

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وفي مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من مناطق القتال إلى مناطق آمنة.

وأعلن يغيشي كيراكوسيان الناطق باسم حكومة أرمينيا للشؤون القانونية الدولية مؤخرا، أن بلاده دعت روسيا للتوقيع على اتفاق ثنائي لتسوية الخلاف حول تصديق يريفان على نظام روما الأساسي.

المصدر: وكالات