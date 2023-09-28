تجمع المئات من المتظاهرين عند منزل نتنياهو

تظاهر المئات من مناهضي الحكومة الإسرائيلية عند منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل جلسة محكمة العدل العليا لبحث الطعون في قانون التنحي الذي أقره الإئتلاف.

وتجمع الناشطون المناهضون لنتنياهو من جماعة "إخوة وأخوات السلاح" وهم يحملون لافتات كتب عليها: "احزموا أغراض سارة، ليفين سينتقل للعيش هنا"، في إشارة إلى أن نتنياهو وزوجته سارة سيتم طردهما من مقر إقامة رئيس الوزراء، وسيحل محلهم الوزير ياريف ليفين.

ويطالب الناشطون نتنياهو "إلغاء الانقلاب القضائي حتى تتوقف الفوضى وتعود إسرائيل إلى المسار الصحيح". ونشرت الشرطة عددا كبيرا من الضباط في الموقع، بما في ذلك ضباط الخيالة وخراطيم المياه.

وتم اعتقال أربعة متظاهرين بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وزعزعة السلام بعد تسلقهم سياجا إلى مبنى مجاور لمقر إقامة نتنياهو.

هذا ويُنظر على نطاق واسع إلى القانون المثير للجدل، وهو تعديل للقانون الأساسي شبه الدستوري، على أنه مصمم لحماية نتنياهو من عواقب اتفاق تضارب المصالح الذي وقع عليه في عام 2020 والذي سمح له بالعمل كرئيس للوزراء أثناء محاكمته بتهم الفساد.

وبموجب هذا الاتفاق، تعهد نتنياهو بعدم إقحام نفسه في المسائل القضائية التي يمكن أن تؤثر على محاكمته الجارية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"