باكو توجه للرئيس السابق لسلطات قره باغ تهمة "تمويل الإرهاب" (صور)

أعلن جهاز أمن الدولة في أذربيجان اعتقال الرئيس السابق (الأرمني) لسلطات قره باغ غير المعترف بها وتوجيه عدة اتهامات له من بينها تهم "تمويل الإرهاب".

وبحسب بيان جهاز أمن الدولة: "أثبتت أدلة التحقيق، الاشتباه بفاردانيان روبن كارلينوفيتش، المولود في عام 1968، ومواطن في جمهورية أرمينيا، بارتكابه أعمالا إجرامية تندرج تحت المواد (من القانون الجنائي لأذربيجان) 214-1 "تمويل الإرهاب"، و279.3 "المشاركة في تشكيلات أو مجموعات مسلحة خارج إطار القانون، و318.1 "العبور غير القانوني لحدود الدولة لجمهورية أذربيجان".. وتم تقديمه إلى المسؤولية الجنائية وفق لائحة التهم الموجهة إليه، وبقرار من المحكمة، تم اعتقاله". وتنص المواد الجنائية على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وقضت المحكمة باعتقال فاردانيان، لمدة أربعة أشهر، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأذربيجانية.

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وأفاد المكتب الصحفي لهيئة حرس الحدود الأذربيجانية، أمس الأربعاء بأنه تم اعتقال روبين فاردانيان، أثناء محاولته مغادرة أراضي أذربيجان باتجاه أرمينيا.

المصدر: تاس