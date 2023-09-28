المتحف البريطاني يطلب المساعدة للعثور على قطع أثرية مسروقة

أصدر المتحف البريطاني في لندن نداء للجمهور للمساعدة في استعادة مئات القطع الأثرية المفقودة بين معروضاته، وتم الإبلاغ عن سرقتها أو فقدانها.

المتحف الذي أعلن في 16 أغسطس أن شرطة العاصمة تحقق في "عدد من القطع" التي تبين أنها "مسروقة أو مفقودة أو تالفة"، يناشد الآن أي شخص ربما رأى القطع أن يتصل به.

وقال المتحف في بيان إنه تمت إعادة 60 قطعة حتى الآن. ومن المقرر استعادة ثلاثمائة آخرين.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشف رئيس المتحف البريطاني جورج أوزبورن في أغسطس الماضي أن "حوالي 2000" قطعة أثرية قد سُرقت من مخازن المتحف على يد أمين متحف مشتبه به.

وأدت الفضيحة، التي وُصفت بأنها "إحراج" للمؤسسة، إلى استقالة مدير المتحف البريطاني هارتويج فيشر.

وتشمل القطع التي يبحث عنها المتحف "مصوغات ذهبية وأحجار كريمة وأحجار شبه كريمة وزجاج" يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، والقرن التاسع عشر الميلادي.

وأفاد المتحف بأنه لم يتم عرض أي من هذه العناصر للعامة مؤخرا.

المصدر: abc news