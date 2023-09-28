الأمم المتحدة: إسرائيل تحتجز 1264 فلسطينيا في الاعتقال الإداري

قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، تور وينسلاند، إن إسرائيل تحتجز ما مجموعه 1264 فلسطينيا حاليا رهن الاعتقال الإداري.

وفي كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، أفاد وينسلاند بأن عدد المحتجزين هذا هو "الأعلى منذ أكثر من عقد"، مبينا أن "قوات الأمن الإسرائيلية نفذت 1042 عملية تفتيش واعتقال في الضفة الغربية، ما أدى إلى اعتقال 1504 فلسطينيين، من بينهم 88 طفلا".

وذكر أنه "خلال الفترة المشمولة بالتقرير والممتدة بين 15 يوليو الماضي و19 سبتمبر الحالي، استشهد 68 فلسطينيا، من بينهم 18 طفلا، على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال المظاهرات والاشتباكات والعمليات الأمنية والهجمات أو الهجمات المزعومة ضد الإسرائيليين، وغيرها من الحوادث".

وأكد المبعوث الأممي أن "إجمالي 2830 فلسطينيا، بينهم 30 امرأة و559 طفلا، أصيبوا، منهم 271 بالذخيرة الحية و2119 باستنشاق الغاز المسيل للدموع"، مشيرا إلى أن نقص التمويل لا يزال يقوض قدرة الأمم المتحدة على تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين.

وقال وينسلاند إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بحاجة ماسة إلى 75 مليون دولار لمواصلة المساعدات الغذائية حتى نهاية العام لـ1.2 مليون فلسطيني في غزة، مبينا أن برنامج الغذاء العالمي يحتاج إلى 32 مليون دولار لاستعادة المساعدة الاجتماعية للأسر ذات الأولوية في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: "القدس"