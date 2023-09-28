بريطانيا.. طعن فتاة حتى الموت أثناء توجهها إلى المدرسة (فيديو)

شهدت بريطانيا حادثة مروعة أدت إلى مقتل فتاة مراهقة، نتيجة طعنها حتى الموت في جنوب لندن بينما كانت مع أصدقائها في الطريق إلى المدرسة.

وأفاد شهود عيان أن الفتاة البالغة من العمر 15 عاما تعرضت للطعن في رقبتها بسكين بعد أن رفضت زهورا من شاب، مما تسبب في حالة من الفوضى خلال ساعة الذروة الصباحية، حيث علا صراخ ركاب الحافلة وسط حالة من الصدمة والذعر.

A 15-year-old girl who was stabbed to death was attacked outside a bus while on her way to school.



Sky's @rachaelvenables reports live from Croydon and has more on the story.https://t.co/Csiv8DByWe



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/jbAyiVgFgX — Sky News (@SkyNews) September 27, 2023

Girl, 15, Stabbed To DEATH#Croydon, #London.



This goes against every code in the book! You'd have to be truly naive to believe honour exists within a modern, internationalist society. The most vulnerable among us have no allowances made, now they're just seen as easy targets. pic.twitter.com/OYs5btLLtc — Vinnie Sullivan (@VinnieSull1van) September 27, 2023

وتم استدعاء الشرطة والمسعفين في الساعة 8.30 صباحا للإبلاغ عن إصابة فتاة بطعنات على طريق ويليسلي، بالقرب من مركز تسوق وايتجيفت.

وكافح سائق حافلة وأحد المارة في البداية لإنقاذ حياتها، إلا أنه تم الإعلان عن وفاتها في مكان الحادث الساعة 9.21 صباحا.

15yr old girl has just been stabbed to death on the bus to school in Croydon.



What's the money being spent on to fight this horrific regular occurrence in the capital?



ULEZ cameras! pic.twitter.com/wSsCPLVsuW — iamtommy (@Iamtomm71846740) September 27, 2023

وتم القبض على شاب يبلغ من العمر 17 عاما في نيو أدينغتون بعد ما يزيد قليلا عن ساعة من الحادثة ولا يزال رهن الاحتجاز.

وأكدت مدرسة Old Palace of John Whitgift، وهي مدرسة خاصة للفتيات في كرويدون، أن الضحية كانت "صديقة وتلميذة محبوبة ومقدرة للغاية" وأرسلت تعازيها إلى عائلتها.

وهذه التلميذة هي المراهق السادس عشر الذي يقتل في العاصمة البريطانية هذا العام، حيث تعرض 13 منهم للطعن.

المصدر: "الإندبندنت"