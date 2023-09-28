 
مباشر

بلينكن يغني ويعزف على أوتار "دبلوماسية الموسيقى العالمية" (فيديو)

أخبار العالم

بلينكن يغني ويعزف على أوتار
Sputnik
وزير الخارجية أنتوني بلينكن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4hq

ظهر وزير الخارجية الأمريكي في مقطع فيديو خلال ‘طلاقه مبادرة تحت اسم "دبلوماسية الموسيقى العالمية"، وهو يعزف على آلة الغيتار ويغني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن، أطلق مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية، لتعزيز دور الموسيقى كأداة دبلوماسية من أجل السلام والديمقراطية ودعم أهداف السياسة الخارجية الأوسع للولايات المتحدة.

ونشر وزير الخارجية على حسابه الرسمي في موقع "إكس"وهو يعزف الغيتار ويغني.

وأعلن عن إطلاق المبادرة بالتعاون مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ونجوم في الموسيقى، والغن عموما.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا