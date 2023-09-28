بلينكن يغني ويعزف على أوتار "دبلوماسية الموسيقى العالمية" (فيديو)

ظهر وزير الخارجية الأمريكي في مقطع فيديو خلال ‘طلاقه مبادرة تحت اسم "دبلوماسية الموسيقى العالمية"، وهو يعزف على آلة الغيتار ويغني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن، أطلق مبادرة دبلوماسية الموسيقى العالمية، لتعزيز دور الموسيقى كأداة دبلوماسية من أجل السلام والديمقراطية ودعم أهداف السياسة الخارجية الأوسع للولايات المتحدة.

ونشر وزير الخارجية على حسابه الرسمي في موقع "إكس"وهو يعزف الغيتار ويغني.

وأعلن عن إطلاق المبادرة بالتعاون مع كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ونجوم في الموسيقى، والغن عموما.

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 28, 2023

المصدر: وكالات