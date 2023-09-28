تايوان تكشف عن أول غواصة بدعم تقني من 3 دول

كشفت تايوان اليوم الخميس عن أول غواصة محليّة الصنع، وسيتم تزويدها بأنظمة قتالية وطوربيدات تنتجها شركة الدفاع الأمريكية لوكهيد مارتن، بحسب وكالة "أ ف ب".

وتقام المراسم بحضور رئيسة البلاد تساي إنغ وين، في حفل في مدينة كاوشيونغ الساحلية الجنوبية.

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وبدأ بناء السفينة الأولى من ضمن هذا الأسطول في 2020 من قبل "سي إس بي سي"، وهي شركة تايوانية متخصّصة ببناء سفن الشحن والسفن العسكرية.

وتبلغ كلفة هذه الغواصة 1.5 مليار دولار، وتتراوح زنتها الإجمالية بما بين 2500 إلى 3000 طن، وسيتم تزويدها بأنظمة قتالية وطوربيدات تنتجها شركة الدفاع الأمريكية لوكهيد مارتن.

وتم بناء وتصنيع هذه الغواصة تحت إشراف معهد تشونغشان الوطني للعلوم والتكنولوجيا (NCSIST) وبمساعدة تقنية من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

المصدر: أ ف ب