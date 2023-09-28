نتائج التحقيق: "إشارة الانترنت" تسببت في تسرب المازوت من سفينة يابانية عام 2020

تبين من التحقيق الرسمي، أن سبب تسرب المازوت من ناقلة البضائع اليابانية واكاشيو الذي حدث في عام 2020 قبالة سواحل موريشيوس، كان محاولة الطاقم التقاط إشارة الإنترنت للهواتف الذكية.

وأفادت قناة NHK التلفزيونية، أنه وفقا للتحقيق الحكومي الياباني، تبين أن السفينة، قبيل وقوع الحادث، اقتربت عدة مرات من الساحل بحثا عن الإشارة.

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وخلال ذلك، لم يكن لدى طاقم السفينة خرائط مفصلة للمياه في تلك المنطقة، ونتيجة لذلك وجدت السفينة نفسها في المياه الضحلة وجنحت. وأدى الحادث إلى إلحاق أضرار بهيكل سفينة الشحن الجاف وتسرب نحو ألف طن من المنتجات النفطية منها.

وذكرت القناة، أن السلطات اليابانية وكإجراءات لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، طالبت طواقم السفن بعدم القيام بأي أعمال محفوفة بالمخاطر في المستقبل، بما في ذلك الاقتراب من اليابسة لأسباب شخصية.

المصدر: تاس