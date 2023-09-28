رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يتخذ إجراءات لضمان سلامة عائلته

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي في حديث لقناة "سي بي إس"، إنه اتخذ بعض الخطوات لضمان سلامة عائلته في ظل الانتقادات اللاذعة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويشار إلى أن الجنرال ميلي، سيتنحى عن منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية هذا الأسبوع.

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وسبق أن أعرب ترامب عن ثقته في أنه لو تمت محاكمة ميلي في الماضي، كان سيحكم عليه بالإعدام. وانتقد ترامب مرات عديدة هذا الجنرال بشدة بزعم تواطؤه مع السلطات الصينية. ووصف ترامب اتصالات ميلي المحتملة مع بكين بالخيانة.

وطبعا دحض ميلي في المقابلة، التي تم نشر مقتطفات منها يوم الأربعاء، كل اتهامات ترامب ضده.

وردا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق على سلامته بسبب تصريحات الرئيس السابق، قال ميلي: "اتخذت الإجراءات الأمنية المناسبة. أتمنى لو أنه لم تصدر هذه التصريحات، لكنها حدثت. وسأتخذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامتي وسلامة عائلتي".

وفي سبتمبر 2021، أعلن ميلي في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه اتصل بالصين بعلم القيادة لنزع فتيل التوترات. وذكر الجنرال أن هذه الاتصالات جرت نهاية عام 2020 وبداية عام 2021.

ووفقا له، تم إجراء هذه الاتصالات "بسبب تلقي معلومات استخباراتية مثيرة للقلق"، اعتبرت الولايات المتحدة في ضوئها أن الصين تخشى وقوع هجوم من الجانب الأمريكي. وأشار الجنرال في الجلسة إلى أن ترامب "لم يكن ينوي مهاجمة الصينيين". وشدد ميلي على أن "مسؤوليته المباشرة" كانت تتلخص في "إخبار الصينيين بذلك".

وكما ورد في كتاب سبق أن نشره الصحفي الأمريكي المخضرم بوب وودوارد، كان ميلي يعتبر ترامب غير مستقر عقليا في الأشهر الأخيرة من رئاسته، واتصل سرا بالصين لمنع وقوع صدام عسكري محتمل بين البلدين. وزعم الصحفي بأن ميلي تحدث مرتين عبر الهاتف مع نظيره الصيني، لخشيته أن تؤدي تصرفات ترامب إلى إشعال نزاع مسلح بين الولايات المتحدة والصين.

المصدر: تاس