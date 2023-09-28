قوات حفظ السلام الروسية تجلي 258 شخصا أصيبوا بانفجار خزان للوقود في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية أجلت 258 شخصا من سكان إقليم قره باغ، أصيبوا بانفجار خزان للوقود في عاصمة الإقليم ستيباناكيرت.

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وقالت الوزارة: "أكملت طواقم المروحيات التابعة لقوات حفظ السلام الروسية عملية الإسعاف الجوي وإجلاء مدنيي قره باغ الذين أصيبوا في انفجار الوقود في ستيباناكيرت".

وأضافت: "تم تنفيذ 42 رحلة جوية حيث أجلت قوات حفظ السلام الروسية 258 شخصا بمن فيهم المصابون من المركز الطبي الجمهوري في ستيباناكيرت".

وأشارت الوزارة إلى أن المدنيين تم نقلهم من مدينة ستيبانوكيرت إلى مستشفيات أرمنية.

وذكرت أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل تنفيذ مهامها في قره باغ، وعلى اتصال دائم مع باكو وستيباناكيرت لمنع إراقة الدماء وضمان الأمن ومراعاة القانون الإنساني تجاه المدنيين.

ووقع انفجار مساء الاثنين الماضي في مستودع للبنزين بالقرب من الطريق السريع ستيباناكيرت-أسكيران.

وأفادت وسائل الإعلام الأرمنية بأن الانفجار أسفر عن مقتل 68 شخصا، وإصابة العشرات.



المصدر: تاس