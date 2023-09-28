"رويترز": قراصنة صينيون يخترقون حسابات لموظفي الخارجية الأمريكية ويسرقون 60 ألف رسالة

أفادت وكالة "رويترز" بأن قراصنة صينيين تمكنوا من الوصول غير المصرح به إلى 60 ألف رسالة بريد إلكتروني من خلال اختراق حسابات بعض موظفي وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال مصدر في مجلس الشيوخ الأمريكي للوكالة إن مسؤولي السياسة الخارجية أبلغوا المشرعين الأمريكيين بأنه تم اختراق 10 حسابات لموظفين يعملون في وزارة الخارجية الأمريكية.

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ولم يتم تحديد أسماء ومناصب الموظفين.

وأشارت الوكالة إلى أنهم يعملون على القضايا المتعلقة بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

وأعلنت شبكة الأمن الإلكتروني"مانديانت"، في يونيو الماضي أن هاكرز صينيين استغلوا ثغرة أمنية في تطبيق شائع لأمن الرسائل الإلكترونية وتمكنوا من اختراق شبكات مؤسسات عامة وخاصة في الولايات المتحدة والعالم.

المصدر: وكالات