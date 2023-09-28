"لا يمكننا تجاهل المرض".. الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من الدول قبيل فصل الشتاء المقبل.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن أسفه لأن ليست جميع الدول تبلغ عن وجود حالات الإصابة لديها.

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وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس "لكن بالنسبة للدول التي تخطر المنظمة، زاد عدد حالات دخول المستشفى وعلاج كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة".

وقال غيبريسوس إن نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم في الفئات المعرضة للخطر كانت منخفضة بشكل مثير للقلق في الأمريكتين وأوروبا.

وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن "كوفيد-19 قد لا يكون أزمة حادة كما كان قبل عامين، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا تجاهل المرض.

من جهتها أفادت ماريا فان كيرخوف المتخصصة في كوفيد-19، بأن المتحورات المنتشرة لم تسبب مرضا أكثر خطورة من المتغيرات المعروفة سابقا، وفقا للدراسات التي تمت حتى الآن.

وناشدت كيرخوف الحكومات مواصلة الاختبارات حتى يمكن مراقبة انتشار المتحورات.

المصدر: د ب أ