مجلة "سبكتاتور": الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن سلوك بايدن الغريب

ذكرت مجلة "سبكتاتور" الأمريكية، أن الحالة الجسدية والنفسية للرئيس الأمريكي جو بايدن، أصبحت معضلة أمام إعادة انتخابه، ولا يمكن إخفاء ما يراه الجميع في كل مرة من تعثرات وسلوك غريب.

وأوضحت المجلة: "لقد تجاهل المسؤولون ومساعدوه علنا المخاوف بشأن سنه، لكنهم يدركون جيدا أن هناك مشكلة خطيرة، بحيث قال ثلثا الناخبين إنهم قلقون من أن بايدن لا يتمتع بالصحة الجسدية والعقلية اللازمة للعمل كرئيس".

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وأضافت: "إذا أجرى الديمقراطيون حملة انتخابية كاملة ووضعوا بايدن أمام الناخبين، فسوف يخاطرون بالوقوع في أخطاء فادحة وقصص مختلقة، وسقوط وتعثرات وعدم اتساق في التصرفات، ولا يمكن إخفاء ما هو على مرأى من الجميع بشأن ذلك".

وأكدت المجلة أن "حملة إعادة انتخاب بايدن تعاني من عيوب عديدة.. لم يعد بايدن قادرا على حملته، وهو مجبر على التنقل في جميع أنحاء البلاد، المليئة بجميع أنواع المخاطر كأكياس الرمل، وسلالم الطائرات، كل هذا يهدد بفضح الرئيس في أي لحظة.. قد يبدو الأمر سخيفا، لكن عملية لا تدع بايدن يسقط، هي مشروع بالغ الأهمية لفريق بايدن، وفقا لتقارير أكسيوس".

وأصبح جو بايدن، الذي سيبلغ من العمر 81 عاما، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. وتعثر أو سقط أكثر من مرة، وله تاريخ أسود مع التعثرات، ففي أواخر عام 2021، سقط 3 مرات عندما حاول الصعود على متن الطائرة الرئاسية قبل رحلة إلى أتلانتا.

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المصدر: مجلة "سبكتاتور"