دراسة تكشف الفارق بين التكاليف الصحية للنساء والرجال في أمريكا ومدى تأثير عدم المساواة في الأجور

كشفت دراسة أجرتها شركة "ديلويت" أن تكاليف الرعاية الصحية السنوية الشخصية للمرأة الأمريكية، التي لا يتكفل بها رب العمل، تتجاوز التكاليف المماثلة للرجال بنسبة 18%.

ووفقا للشركة فإن القيمة المطلقة لهذه الفجوة تصل إلى 15.4 مليار دولار، وإذا أخذنا في الاعتبار التكاليف المرتبطة بالحمل والولادة فإن الفارق في حجم التكاليف يرتفع إلى 20%.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يرجع جزئيا إلى أن الرجال يزورون المرافق الصحية أقل من النساء، إلى جانب ميلهم لتعاطي الخدمات الأقل تكلفة بشكل عام، وأكدت الشركة في تقريرها أن عدم المساواة في الأجور يلعب دورا مهما في هذا الاختلال.

وشملت الدراسة 16 مليون شخص وأظهرت أن الاتجاه نحو التوزيع غير المتناسب للأعباء المالية واسع النطاق ويمكن رؤيته في جميع الفئات العمرية لسكان البلاد.

وبحسب الشركة يمكن حل هذه المشكلة عن طريق تغيير هيكل مدفوعات التأمين، الأمر الذي سيكلف الشركات 133 دولارا إضافيا سنويا، أو حوالي 11 دولارا شهريا لكل موظف.

وحثت الدراسة أصحاب العمل وشركات التأمين على دراسة هذه المسألة وتعديل خطط التأمين بطريقة تضمن ظروفا منصفة لجميع الموظفين.

المصدر: إنترفاكس