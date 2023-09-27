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باحث سياسي روسي يسخر من تبريرات السفيرة الألمانية بشأن تكريم الأوكراني النازي في كندا

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باحث سياسي روسي يسخر من تبريرات السفيرة الألمانية بشأن تكريم الأوكراني النازي في كندا
Legion-Media
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قال الباحث في أكاديمية العلوم الروسية ألكسندر كامكين إن مبررات الخارجية الألمانية لمشاركة سفيرة ألمانية لدى كندا في تكريم النازي الأوكراني الذي خدم في صفوف الغزاة غير مقنعة.

وسبق أن أفاد ممثل وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، بأن السفيرة الألمانية لدى كندا سابين سبارواسر حضرت حفل تكريم ياروسلاف هونكا، لكن من منطلق انه "قاتل مع الروس والجيش السوفيتي"، ولم تكن تعلم أن الأوكراني كان من عناصر قوات الأمن الخاصة النازية.

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وقال كامكين: "أن العذر ضعيف جداً، ذلك لأن القسم الدبلوماسي يتميز بالمهنية العالية من حيث الإلمام بالتاريخ والعلوم السياسية وغيرها من التخصصات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي.

وأضاف أن من يرتقي إلى أن يصل لرتبة سفير يجب أن يكون لديه على الأقل معرفة أساسية جيدة بالتاريخ، بالطبع أقصد تاريخ الحرب العالمية الثانية، ومن قاتل ضد من.

المصدر: ريا نوفوستي

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