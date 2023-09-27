الزميلان سلام مسافر وخالد الرشد يشاركان في "تجارب إعلامية" بالأردن

ضمن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في الأردن، يشارك مقدما البرامج في RT سلام مسافر وخالد الرشد، والصحفي حسين الرواشدة، يوم غد الخميس، في ندوة بعنوان "تجارب إعلامية".

وضمن فعاليات "معرض عمان الدولي للكتاب" الذي تحتضنه العاصمة الأردنية، سوف تقام ندوة بمشاركة مقدمي البرامج في RT باللغة العربية، سلام مسافر وخالد الرشد إلى جانب الصحفي حسين الرواشدة، بعنوان "تجارب إعلامية"، وذلك في الساعة السادسة من يوم الخميس 28 سبتمبر.

RT

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هذا وقد انطلقت مساء الخميس الماضي فعاليات الدورة الـ22 لمعرض عمّان الدولي للكتاب 2023 بالأردن، والذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى.

ويشارك في المعرض أكثر من 400 دار نشر محلية وعربية ودولية، وتستمر فعالياته حتى 30 سبتمبر الجاري.

وقالت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، إن المعرض يمثل قصة نجاح لصناعتي الكتاب والنشر في الأردن، وأصبح جزءا من الخطاب الثقافي، وأحد وسائل المعرفة.

وأضافت: "يمثل المعرض منصة للحوار والتواصل مع الأفكار، ويقدم فعاليات تناسب الأسرة الأردنية وطلبة المدارس والجامعات والمؤسسات والهيئات الثقافية، وزوار الأردن، وهو فرصة للتفاعل مع البرنامج الثقافي الذي خصص هذا العام مساحة للأطفال".

RT

كما يستضيف المعرض مجموعة من الكتاب والشعراء والباحثين العرب منهم الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والشاعر العراقي علي جعفر العلاق، والروائي العماني زهران القاسمي، والباحث المغربي سعيد يقطين، والكاتب السعودي رائد العيد، والكاتب الفلسطيني عبد السلام العطاري.

المصدر: RT