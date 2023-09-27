بوتين يمنح الجنسية الروسية للعالم السياسي الفرنسي إيمانويل ليروي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا منح بموجبه الجنسية الروسية للعالم السياسي الفرنسي إيمانويل مارك أندريه ليروي، المعروف بمواقفه الداعمة لروسيا.

وفي عام 2021، افتتح في باريس مركز التحليل السياسي باسم "معهد 1717"، المتخصص في دراسة تاريخ العلاقات الروسية الفرنسية.

ليروي الذي ترأس المركز، قدم من خلال العديد من الفعاليات التي شارك فيها كخبير تقييمات عالية المستوى لأداء النظام الانتخابي الروسي، وغيره من الأنظمة الإدارية والسياسية الروسية، وعبر بشكل صريح عن آرائه تجاه علاقات الغرب مع موسكو.

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وتصدى ليروي الذي ولد في فرنسا عام 1956، خلال مسيرته المهنية لرهاب روسيا "روسفوبيا"، داعيا لمكافحة التضليل الإعلامي حول الأزمة الأوكرانية، كما وصف التحول نحو روسيا بأنه "الفرصة الوحيدة للدول التي تفضل انتهاج مسار مختلف، بدلا من الانجرار وراء التيار الغربي".

في العام الماضي، وبالرغم من المقاطعة الغربية، كان ليروي واحدا من المراقبين على الاستفتاءات التي أجريت حول ضم مناطق جديدة لروسيا.

المصدر: تاس