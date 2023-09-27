حريق هائل يندلع في مصنع كيميائي في الهند (فيديو)

أصيب خمسة عمال بحريق هائل اندلع في مصنع للمواد الكيميائية يقع في نقطة التركيز الصناعية في موهالي في البنجاب بالهند، وأمكن سماع عدة انفجارات من داخل المصنع.

وأظهر مقطع فيديو للحادث سحبا كثيفة من الدخان الأسود المنبعث من المصنع.

وفور وقوع الحادث، تواجدت أكثر من 24 سيارة إطفاء في مكان الحادث، كما وصل فريق من الأطباء والعديد من سيارات الإسعاف إلى الموقع، وتم نقل المصابين الخمسة إلى المستشفى.

#WATCH | Five labourers injured in fire in a chemical factory in Industrial Focal Point at Chanalon, in Punjab's Mohali.



Details awaited. pic.twitter.com/aTZx7Tsl6c — ANI (@ANI) September 27, 2023

وبحسب الأفراد المتواجدين في المكان، فإن الحريق اندلع حوالي الساعة 11:00 صباح اليوم وما زالت الجهود مستمرة للسيطرة عليه. وتم نشر فرق من خمسة فرق إطفاء من منطقتي موهالي وروبار في الموقع.

وذكرت صحيفة "إنديا توداي" أن سبب الحريق لم يعرف بعد.

JUST IN: A Major Fire Ignites at a Chemical Factory in Mohali, Punjab, India pic.twitter.com/2HJ3NItqcp — Insider Corner (@insidercnews) September 27, 2023

المصدر: business today