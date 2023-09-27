الخارجية الروسية تسجل وصول ممثلين أمريكيين إلى مولدوفا قبل إجراء انتخابات بهذه الجمهورية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن روسيا تسجل وجودا مكثفا للممثلين الأمريكيين في مولدوفا قبل إجراء الانتخابات في هذه الجمهورية.

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وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "قبل الانتخابات المحلية العامة التي ستجري في مولدوفا في 5 نوفمبر القادم، بدأت الإدارة الأمريكية بنشاط في إصلاح قطاعي أمن المعلومات والأمن في مولدوفا. وفي الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر الجاري توجه إلى مولدوفا وفدان أمريكيان برئاسة الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية ومنسق مركز المشاركة العالمية (جيمس) روبين، وكذلك نائب وزير الخارجية الأمريكي لبرامج وعمليات بمكتب الشؤون السياسية والعسكرية (ريتشال) شيلر".

وأشارت إلى أن زيارة المسؤولين الأمريكيين قبل الانتخابات في مولدوفا مرتبطة بالمجالات التي تشرف على الوضع ما قبل الانتخابات في هذا البلد.

وأضافت: "نفهم بشكل جيد ما هو الهدف الحقيقي (لهذه الزيارة) وهو إزالة التواجد الإعلامي الروسي وإنشاء أدوات شرطية للنظام الموالي لأمريكا في كيشيناو".

وعبرت الدبلوماسية الروسية عن أملها بألا يصبح هذا الوضع "نذيرا لأزمة سياسية وأن يتم حله ضمن الإطار القانوني".

المصدر: تاس