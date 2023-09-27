الحرس الثوري الإيراني يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الأرض بنجاح  (فيديو + صور)

أعلن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية حسين دليريان، اليوم الأربعاء، إطلاق القمر الاصطناعي "نور 3" إلى الفضاء بنجاح.

وقال دليريان إنه تم وضع القمر الاصطناعي "نور 3" بنجاح في مدار 450 كيلومترا، قبل لحظات، بواسطة حامل القمر الاصطناعي قاصد ومن قبل قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة.

تم قبل لحظات وضع القمر الصناعي نور 3 بنجاح على متن حاملة الأقمار الصناعية قاصد بمدار 450 كيلومترا من جانب القوة الجوالفضائية في الحرس الثوري 🇮🇷



تهانينا لجميع الأخصائيين في الصناعة الفضائية على هذا النجاح — Hossein Dalirian (@HosseinDalirian) September 27, 2023

من جهته أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، إطلاق القمر الصناعي المخصص للتصوير "نور 3" إلى الفضاء بنجاح.

وقال زارع بور: "بجهود المتخصصين في قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري، تم قبل لحظات وضع القمر الاصطناعي المخصص للتصوير "نور 3" بواسطة حامل الاقمار الاصناعية الإيراني قاصد في مدار على بعد 450 كيلومترا من الأرض. أهنئ بهذا النجاح لجميع العاملين في مجال الفضاء في البلاد والمتخصصين في الحرس الثوري".

این ماهواره با نام نور3 توسط ماهواره بر ایرانی قاصد پرتاب شده و در مدار 450 کیلومتری زمینی قرار گرفته است.

#ایران_مقتدر#ایران 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 ماشاءالله ✌🏻

افساد طلب: بدانید و آگاه باشید هر موفقیتی که ایران کسب کند ،مدیون کلیدهای فریدون است . pic.twitter.com/3IbNfK5i1l — 🇮🇷سادات (@sadat_mar) September 27, 2023

سبحان الذي سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین#نور۳pic.twitter.com/Zl3j0S5La0 — iran⁦🇮🇷⁩|☫|⁦🇵🇸⁩⁩Palestine (@Parsi313iran) September 27, 2023

المصدر: "العالم" + RT