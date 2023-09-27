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الحرس الثوري الإيراني يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الأرض بنجاح  (فيديو + صور)

الفضاء

الحرس الثوري الإيراني يضع القمر الاصطناعي
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أعلن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية حسين دليريان، اليوم الأربعاء، إطلاق القمر الاصطناعي "نور 3" إلى الفضاء بنجاح.

وقال دليريان إنه تم وضع القمر الاصطناعي "نور 3" بنجاح في مدار 450 كيلومترا، قبل لحظات، بواسطة حامل القمر الاصطناعي قاصد ومن قبل قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة.

من جهته أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، إطلاق القمر الصناعي المخصص للتصوير "نور 3" إلى الفضاء بنجاح.

وقال زارع بور: "بجهود المتخصصين في قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري، تم قبل لحظات وضع القمر الاصطناعي المخصص للتصوير "نور 3" بواسطة حامل الاقمار الاصناعية الإيراني قاصد في مدار على بعد 450 كيلومترا من الأرض. أهنئ بهذا النجاح لجميع العاملين في مجال الفضاء في البلاد والمتخصصين في الحرس الثوري".

المصدر: "العالم" + RT

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