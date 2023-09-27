زاخاروفا: نطلب من واشنطن تنفيذ التزاماتها كرئيسة لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستطلب من الولايات المتحدة تنفيذ التزاماتها كرئيسة لقمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

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وفي تعليقها على قرار واشنطن عدم دعوة روسيا لحضور قمة المنظمة التي ستعقد في سان فرانسيسكو، قالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "سنواصل السعي للتنفيذ الكامل من قبل الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار رئاستها للمنظمة".

وأضافت: "سنعمل بشكل وثيق مع الشركاء الآخرين الذين يشاركوننا موقفنا، وسنشجع زملاءنا على الاحتجاج بنشاط ضد الخط الأمريكي المعيب".

كما أشارت إلى أن قرار واشنطن بعدم دعوة موسكو للمشاركة في القمة يتفق بالكامل مع السلوك الأمريكي العام في إساءة استخدام الالتزامات الدولية.

وتابعت: "نثق بالأهمية المبدئية للحفاظ على منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ كمساحة بناءة للحوار الشامل لا يمكن لأي طرف أن يستخدمها لأغراض أنانية ضيقة".

المصدر: تاس