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الولايات المتحدة.. موظفة في مطعم تفتح النار على زبون بسبب شجار حول البطاطس (فيديو)

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الولايات المتحدة.. موظفة في مطعم تفتح النار على زبون بسبب شجار حول البطاطس (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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وثق مقطع فيديو قيام موظفة في مطعم وجبات سريعة بإطلاق النار على زبون وعائلته بسبب شجار حدث بينهم حول وجبة الطعام في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت قناة FOX 26 أن الفيديو نشر حديثا ولكن الحادث وقع في مطعم "جاك إن ذا بوكس" ​​بالقرب من مطار جورج بوش الدولي في مدينة هيوستن بولاية تكساس في 3 مارس 2021.

في تلك الليلة، اصطحب أنتوني راموس، زوجته الحامل وابنته البالغة من العمر 6 سنوات من المطار، وتوجه إلى المطعم، وطلبت الأسرة الطعام من السيارة عبر النافذة. وعندما استلم راموس طعامه، طلب البطاطس المقلية المفقودة.

وعندما قالت له الموظفة ألونيا فورد إنه لم يطلب البطاطس، انخرط الاثنان في مشاجرة لفظية، صورتها كاميرا المراقبة.

وظهر في الفيديو الزبون يجلس مع عائلته داخل سيارتهم المتوقفة أمام المطعم لأخذ الطعام، وبعد التلاسن، توجهت فورد إلى داخل المطعم وأخذت سلاحا ناريا، وأطلقت الأعيرة النارية تجاه الزبون وزوجته وطفلتهما، فيما سارع الرجل بالمغادرة.

وحسب وسائل إعلام أمريكية فإن صاحب السيارة وزوجته الحامل وطفلتهما نجوا من هذا الموقف الذي وصفوه بالجنوني ورفعوا قضية ضد الموظفة والمطعم.

أدينت فورد بتهمة الاعتداء الجسيم بسلاح مميت، وانتهت فترة المراقبة الخاصة بها في يونيو الماضي.

المصدر: "فوكس نيوز"

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