بالفيديو.. النفايات تتراكم في شوارع العاصمة البريطانية

تراكمت أكوام كبيرة من النفايات المتعفنة في مناطقة مختلفة من العاصمة البريطانية لندن، مع بدء عمال النظافة في شرق لندن أسبوعا ثانيا من الإضرابات بسبب الأجور.

وحث السكان والسياسيون والسياح مجلس "تاور هامليتس" على التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق مع العمال المضربين، حيث وصل ارتفاع النفايات المتراكمة إلى ستة أقدام في بعض الشوارع.

وبدأ إضراب أعضاء اتحاد Union the Union في 18 سبتمبر بسبب نزاع حول الأجور. كان من المقرر أن يستمر الإضراب لمدة أسبوعين، ولكن عندما لم يتم التوصل إلى اتفاق، تم تمديد الإضراب حتى 15 أكتوبر.

Look at the rubbish!



It’s #London. One of the most modern cities in the world😏 pic.twitter.com/ko0usonHyR — Yemen Is My Motherland (@MotherlandYemen) September 26, 2023

وقال وزير شؤون لندن بول سكالي إنه يجب تنظيف الفوضى في أسرع وقت ممكن بعد أن أبلغ السكان عن وجود فئران تتجمع في أكوام القمامة في منطقة شورديتش السياحية.

وأشار إلى أن "أول شيء يفكر فيه الناس فيما يتعلق بخدمات المجلس هو إفراغ حاويات النفايات. سيشعر السكان والسواح على حد سواء بالفزع والانزعاج من موقع القمامة المتراكمة في الشوارع"، مشددا على أن "النقابات والمجالس تحتاج إلى البقاء في الغرفة معا حتى يتم التوصل إلى اتفاق عادل".

بدوره، قال العمدة التنفيذي لمدينة تاور هامليتس، لوتفور رحمن: "نحن نقدر موظفينا في الخطوط الأمامية، ونعلم مدى صعوبة عملهم. هذا الإضراب هو نزاع على الأجور على المستوى الوطني، ولا يقتصر على القضايا المحلية".

وأضاف "إن ما يحدث في الواقع، هو استجابة لأزمة تكلفة المعيشة الحقيقية التي تشعر بها الأسر في جميع أنحاء البلاد.. بطبيعة الحال، نشعر بخيبة أمل المواطنين بسبب الإضراب؛ لأن الحفاظ على شوارع تاور هامليتس نظيفة وخالية من القمامة هو أولويتنا".

واعتذر رحمن للمواطنين المقيمين في المنطقة، وقال "نريد أن نؤكد لهم أننا نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على فعالية الخدمات طوال الوقت".

Look at the Labour councils in London …. Shocking Labour ….. vote Labour our due to rubbish pic.twitter.com/2wHtPiD0hB — Ediz (@ediz1975) September 26, 2023

المصدر: The Standard