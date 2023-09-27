الولايات المتحدة.. عمليات نهب جماعية في فيلادلفيا (فيديوهات)

قال القائم بأعمال مفوض الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية جون ستانفورد، إن مجموعات كبيرة من الشباب اقتحمت العديد من المتاجر بينها متجر "آبل"، وسرقوا البضائع وخربوا الممتلكات.

وأفاد ستانفورد بأنه بحلول منتصف الليل، ألقت الشرطة القبض على ما يزيد عن 20 شخصا، كثير منهم من الأحداث، وتم العثور على بندقيتين على الأقل.

وامتدت الاضطرابات من وسط المدينة إلى شمال وغرب فيلادلفيا، مع استهداف الممرات التجارية على طول شارع أرامينجو وشارع وولنت طوال الليل.

BREAKING: Police catching looters outside Lululemon after reports of mass looting in Philadelphia



pic.twitter.com/1GH0DkSUQj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 27, 2023

وانتشرت التقارير الأولية عن عمليات اقتحام بالقرب من ميدان ريتنهاوس بعد الساعة الثامنة مساء، بعد وقت قصير من تفريق المتظاهرين من تجمع سلمي في قاعة المدينة، حيث دعا المتظاهرون إلى تحقيق العدالة لإيدي إيريزاري (27 عاما)، الذي أطلق عليه ضابط شرطة فيلادلفيا النار وقتله الشهر الماضي.

وأسقط القاضي يوم أمس الثلاثاء جميع التهم الموجهة إلى الضابط مارك ديال، الذي قتل إيريزاري، مما أثار موجة من الغضب في المجتمع.

وقال أفراد عائلة إيريزاري وأنصاره، الذين ارتدى بعضهم قمصانا كتب عليها "العدالة لإدي إيريزاري"، إنهم صدموا بالحكم الذي صدر.

More footage of Philly looters being arrested pic.twitter.com/2sx7FsDP6E — Dixie (@OSiiNT) September 27, 2023

إلا أن ستانفورد أكد أن أنصار إيريزاري لا علاقة لهم باضطرابات ليلة الثلاثاء، ووصف الشباب الذين شاركوا بعمليات النهب بـ"الانتهازيين المجرمين، الذين يستغلون الوضع ويحاولون تدمير مدينتنا".

أظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مجموعات من الشباب وهم يقتحمون متجر Apple Store، وانتقلت المجموعات إلى أسفل المبنى إلى Foot Locker وLululemon، وأظهرت مقاطع الفيديو العديد من المراهقين وهم يفرون من المتجر بالملابس، فيما الضباط يحاولون القبض على بعضهم.

Stay out of center city: Kids looted Apple Store , Lululemon and Chestnut street I hear footlocker has been broken into. this is 17th and Walnut pic.twitter.com/RjcGxu6lES — PhillyChitChat (@HughE_Dillon) September 27, 2023

BREAKING: Instagram influencer DayJia livestreams herself looting stores in Philadelphia pic.twitter.com/Ou7KUg2d3D — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) September 27, 2023

المصدر: inquirer