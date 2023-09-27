بوتين يهنئ رئيس تركمانستان بمناسبة عيد الاستقلال

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين رئيس تركمانستان سردار بيردي محمدوف بعيد استقلال بلاده، وبهذه المناسبة هنأ الرئيس الروسي كذلك الزعيم الوطني للشعب التركمانستاني قربان قولي بيردي محمدوف.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الحياد الإيجابي لتركمانستان يعتبر عاملا مهما للأمن في المنطقة.

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وجاء في البرقية الموجهة إلى رئيس تركمانستان: "يعرف الجميع النجاحات التي حققتها بلادكم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. وسياسة الحياد الإيجابي التي تنتهجها جمهوريتكم تعتبر عاملا مهما في تعزيز الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين".

وأشار بوتين إلى أن الجانب الروسي يولي أهمية خاصة لعلاقات الشراكة الاستراتيجية العميقة مع تركمانستان. وأعرب بوتين عن ثقته في أن البلدين سيضمنان مواصلة تنمية التعاون الثنائي في كافة المجالات. بالإضافة إلى ذلك، تمنى الرئيس الروسي لنظيره التركماني موفور الصحة والنجاح، ولجميع مواطني تركمانستان السعادة والازدهار.

وهنأ الرئيس بوتين، كذلك بهذه المناسبة الزعيم الوطني للشعب التركماني قربان قولي بيردي محمدوف، مشيرا إلى مساهمته في تشكيل شراكة استراتيجية بين الدول.

وقال: "بفضل جهودكم الشخصية إلى حد كبير، وصلت العلاقات بين دولتينا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المتعمقة".

المصدر: نوفوستي